أيوب: أرفض التقليل من جهاز البدري وتزييف الحقيقة كنا قادرين على التأهل

رد أحمد أيوب، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، على تصريحات البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للفراعنة، حول تغير موقف الفريق في 3 مباريات.

وتأهل منتخب مصر للمرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم، بعد حصد 11 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه الجابون.

وقال أيوب في تصريحات صحفية: «الجهاز الفني السابق، بقيادة حسام البدري، ترك المهمة والفريق يمتلك الفرصة والحظوظ لتصدر المجموعة، لم نخسر مع البدري، والنتائج كانت جيدة، وساهمت بشكل كبير في مساعدة الفريق خلال موقفه بالتصفيات».

وأضاف: «الجهاز الفني السابق تحمل مشقة بناء فريق جديد لمصر، في ظل الظروف الصعبة التي عاشها العالم علي مدار عامين بسبب كورونا، كان على الجميع، تقدير الجهاز الفني السابق وعدم إنكار دوره في النجاح الذي حققه الفراعنة».

وتابع: «أرفض التقليل من حق جهاز البدري وتزييف الحقيقة، المدرب المصري حقق المطلوب ونجح بنسبة كبيرة على مستوى النتائج».

وأردف: «الجهاز الفني السابق لم يقصر في عمله، ويفتخر بما حققه من نتائج، وكان قادرًا على تصدر المجموعة والتأهل رغم المعاناة والعراقيل التي كانت توضع في طريق الفريق بفعل فاعل».

وأتم: «الأهم هو تأهل المنتخب، أقدم التهنئة للجهاز الفني الحالي، وكذلك للاعبين على تحملهم أعباء وضغط مباريات لأكثر من موسمين».