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الشرطة التونسية تتصدى لمحاولات اقتحام مبنى البرلمان

الشرطة التونسية
الشرطة التونسية
وكالات
نشر في: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 12:23 م | آخر تحديث: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 12:23 م

تصدت الشرطة التونسية لمحاولات اقتحام مبنى البرلمان، من جانب متظاهرين مناهضين للرئيس التونسي قيس سعيد، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" منذ قليل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وشهدت العاصمة التونسية، اليوم الأحد، مظاهرات ضد قرارات الرئيس سعيد الأخيرة.

وتجمع المئات من التونسيين، اليوم، أمام مقر البرلمان التونسي بضاحية باردو وسط العاصمة تونس، للتعبير عن معارضتهم لاستمرار إجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية.

وتأتي تلك المظاهرات استجابة لدعوة من أجل التظاهر ضد الإجراءات التي قام بها الرئيس قيس سعيد.

وتجري الاحتجاجات وسط حضور أمني مكثف للشرطة التي أغلقت كافة المنافذ المؤدية إلى مقر البرلمان، مما دفع بعض المحتجين إلى محاولة تجاوز حواجز الأمن، وحصول اشتباكات بين الطرفين.


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