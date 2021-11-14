متحدث الحكومة: الموظف الممتنع عن تلقي اللقاح وتقديم ما يثبت خلوه من فيروس كورونا سيحال للتحقيق

سعد: لا تراجع عن التطبيق الصارم لقرار مجلس الوزراء.. الموضوع لا يحتمل الهزل





قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك بديلًا آخر أمام الموظف الممتنع عن الحصول على لقاح كورونا لدخول مقر عمله الحكومي بداية من يوم 15 نوفمبر، مشيرًا إلى أنه يشمل تقديم كل يوم سبت شهادة «بي سي آر» تثبت خلوه من فيروس «كوفيد - 19».

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء أمس السبت، أن امتناع الموظف عن أخذ اللقاح وتقديم شهادة تثبت خلوه من الفيروس وجلوسه في المنزل بمثابة فترة انقطاع عن العمل وليست إجازة.

وأكد أن «الموظف الحكومي في تلك الحالة لن يجلس في المنزل ويحصل على مرتبه»، متابعًا: «بعد فترة معينة سيُحال للتحقيق وتتخذ ضده كل الإجراءات القانونية، ولا تراجع عن التطبيق الصارم لقرار مجلس الوزراء».

ولفت متحدث الوزراء، إلى عدم السماح بدخول الطلاب للحرم الجامعي أو السماح لموظف حكومي بالجلوس على مكتبه دون تقديم ما يثبت تلقي لقاح كورونا، اعتبارًا من يوم 15 نوفمبر، معقبًا: «الموضوع لا يحتمل الهزل نحن أمام وباء خطير، واللقاح الوسيلة الوحيدة أمامنا للنجاة من هذا الوباء».

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