استشاري أوبئة بالصحة العالمية: لا نوصي بتعميم جرعة لقاح كورونا الثالثة

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن الدراسات أشارت إلى فائدة الجرعة الثالثة من لقاح كورونا للأشخاص الذين لديهم مشكلة في المناعة أو الحالات الفردية الذين لم تتكون لديهم مناعة كافية بعد الحصول على الجرعتين الأولى والثانية.



وأضاف خلال مداخلة لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن المنظمة لا توصي بتعميم الجرعة الثالثة من لقاح كورونا على الجميع، لافتًا إلى ضرورة إعطائها بناء على حالة الشخص.



وأشار إلى نسبة حصول الأشخاص حول العالم على الجرعة الثالثة لا تتجاوز 1% من السكان، مؤكدًا أن المشكلة لا تكمن في نجاح دولة واحدة في تلقيح معظم سكانها وتكوين مناعة مجتمعية للقضاء على الفيروس.



ولفت إلى أن فيروس كورونا بدأ في مدينة صينية صغيرة ثم انتشر إلى باقي العالم، لكن وجوده في أي مكان الآن يهدد العالم كله، قائلًا إن الوصول إلى نسبة معينة من التغطية العالمية باللقاحات يتيح القضاء على الجائحة.



وعن تحورات كورونا، أوضح أن الفيروسات تميل إلى التحور كما تشهد الإنفلونزا الموسمية، مشيرًا إلى أن الصحة العالمية تقسم متحورات «كوفيد - 19» عند الإبلاغ عنها إلى 3 أنواع.



وأوضح أن النوع الأول تحورات طفيفة وغير مؤثرة على الفيروس أو الأعراض أو الانتقال، والثاني تحورات لازالت تحت الدراسة تكون ذات أولوية ومتابعة؛ للتأكد من عدم إحداثها تغيرات وبائية، والنوع الأخير يغير في خصائص الفيروس وخاصة انتشاره وهي حتى الآن 4.