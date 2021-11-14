الشهر العقاري: استقلالية تامة بين إجراءات التسجيل وضريبة التصرفات

أكد جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن التعديل الأخير والتيسيرات الجديدة نصت على نقل الملكية حال حيازة أي عقار لمدة 5 سنوات بحسن النية، مؤكداً أن هناك استقلالية تامة بين إجراءات التسجيل وضريبة التصرفات العقارية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية "ON"، أن هناك استقلالية تامة في إجراءات ورسوم التسجيل، موضحًا أن من يحتاج تسجيل بيته لا يحتاج التأكد من سداد ضريبة التصرفات العقارية.

وأشار إلى أن الحالة الجديدة تشمل أن تكون الحيازة هادئة مستقرة بنية حسنة لمدة خمس سنوات بدلاً من 15 سنة، متابعًا: "هي طريق لكسب الملكية وما يؤيد الحيازة بعض القرائن كإيصالات كهرباء أو صحة بيع ونفاذ وغيرها، وهو ما ستحدده اللائحة التنفيذية".

وذكر أن مدة طلب تقنين العقار في الشهر العقاري كانت سنة أو اثنين مقارنة ببعد التعديل أصبحت شهرًا فقط، معقبًا: "كانت من أصعب ما يدور في مكاتب الشهر العقاري، كانت سنة ويجوز مدها لمدة أخرى بواقع عامين وكانت من أخطر المواد، الآن التعديل الجديد جعل هناك سقف زمني للإجراءات بحيث لا تستغرق أكثر من شهر بواقع ثلاثين يوماً".