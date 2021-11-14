مسؤول عراقي يتوقع استمرار ارتفاع أسعار النفط في العامين المقبلين

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توقع مسؤول عراقي أن تستمر أسعار النفط في السوق العالمية في الارتفاع خلال العامين المقبلين.

وقال الدكتور مظهر محمد صالح مستشار رئيس الحكومة العراقية في تصريح لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الأحد إن أسعار النفط الخام ستستمر بالارتفاع خلال عامي 2022 و 2023 بسبب انغلاق الاقتصاد العالمي جراء تفشي فيروس كورونا.

وذكر أن انفتاح الاقتصاد واستعادة عافيته سيؤديان إلى ارتفاع استهلاك الطاقة ومخزوناتها الجديدة وأن هناك استثمارات سحبت مما يؤدي إلى بقاء الطلب على النفط والغاز.

وقال المسؤول العراقي أن أسعار النفط قد تتجاوز سقف 100 دولار.

وذكر المسؤول العراقي أن انتعاش أسعار النفط خلال العام الحالي أدى إلى انخفاض معدلات الدين العام الخارجي للعراق وأن عام 2022 سيكون خاليا من الضائقة المالية والقيود التمويلية.

وكان وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار قد أعلن الأسبوع الماضي أن العراق يعتزم رفع سقف صادراته النفطية في العام المقبل إلى 3 ملايين و400 ألف برميل يوميا.

وبحسب مصادر بوزارة النفط العراقية فإن شركة تسويق النفط العراقية /سومو/ شرعت منذ نهاية الشهر الماضي ببيع برميل النفط العراقي بأكثر من 80 دولارا.