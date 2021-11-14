وزيرة الثقافة تعلن تدشين مدرسة خضير البورسعيدى لفنون الخط العربي ببيت السحيمى

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عن تدشين مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي والزخرفة تحت إشراف الفنان الكبير مسعد خضير البورسعيدي وذلك ببيت السحيمي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب.

وقالت عبدالدايم، في تصريح اليوم الأحد، إن وزارة الثقافة تقدم منحة مجانية للدراسة بها من خلال قطاع الصندوق لمدة عامين، حيث يتم تدريس أنواع الخطوط المختلفة مثل الديواني، والحر، والإعلان، وتركيبات الخط الثلث، وغيرها من الخطوط، على يد نخبة من فناني الخط العربي.

وأضافت أن المدرسة تأتي ضمن خطط صون الهوية من خلال دعم أحد ملامحها المتمثلة في فنون الخط العربي، مؤكدة أن المدرسة تستهدف خلق أجيال جديدة من فنانى هذا المجال الذي كان له أثر كبير على الحضارة والفنون في العالم وتعزيز أساليبه في مواجهه البدائل الإلكترونية بالإضافة إلى الارتقاء بالذائقة الفنية للشباب وكذلك تشجيع الأجيال الجديدة على تعلم قواعد الكتابة العربية الصحيحة.

جدير بالذكر أن شروط الاشتراك بالمدرسة هي أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحاصل على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية على الأقل، اجتياز الاختبارات اللازمة والمقابلة الشخصية، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة خلال شهر يناير 2022 ، على أن تكون الدراسة ثلاث أيام اسبوعيا، ويمنح الدارس شهادة حضور، كما يقام معرض وحفل تخرج في نهاية مدة الدراسة ، ويتم التقديم من خلال ملء الاستمارة الخاصة بالمبادرة على الموقع الإلكتروني الخاص بقطاع صندوق التنمية الثقافية. https://www.cdf.gov.eg/?q=node/15566

أو من خلال استمارة الاشتراك المتوفرة ببيت السحيمي " بشارع المعز" وذلك حتي 16 ديسمبر 2021.