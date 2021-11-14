 الجزائر: تطابق في المواقف مع جنوب أفريقيا حول القضايا الإقليمية والدولية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجزائر: تطابق في المواقف مع جنوب أفريقيا حول القضايا الإقليمية والدولية

علم الجزائر
علم الجزائر
أ ش أ
نشر في: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 3:27 ص | آخر تحديث: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 3:27 ص

أكدت الجزائر وجنوب أفريقيا على التطابق في مواقف البلدين المبدئية حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال جلسة العمل التي عقدها وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم، بمقر الخارجية الجزائرية، مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، أن هذه الجلسة شكلت فرصة ثمينة لرسم آفاق طموحة للشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي بين الجزائر وجنوب أفريقيا .
وأضاف البيان أن الطرفين جددا التأكيد على مواقف البلدين المبدئية والمتطابقة حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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