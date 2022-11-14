تصدر اسم الفنان الراحل يونس شلبي، محرك البحث جوجل، بالتزامن مع ذكرى وفاته، إذ رحل عن عالمنا في العام 2007.

وقالت سارة يونس شلبي، ابنة الفنان الراحل يونس شلبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع على قناة "dmc"، أن والدها أوصاها قبل وفاته بالاهتمام بالدراسة والتركيز لتحقيق هدفها، و أن هذه كانت وصيته لأولاده.

وفي التقرير التالي نرصد أبرز اللقطات من حياة الفنان الكوميدي يونس شلبي.

مشواره الفني

1- قدم الفنان الكوميدي يونس شلبي، شخصية الفتى الأهوج غير الناضج عقليا في كثير من مسرحياته ومنها "العيال كبرت" و"حاول تفهم يا زكي".

2- قام ببطولة عدد قليل من الأفلام ومنها العسكري شبراوي وريا وسكينة ومغاوري في الكلية وسفاح كرموز والشاويش حسن وعليش دخل الجيش ورجل في سجن النساء.

3- أدواره الأكثر أهمية كانت في فيلم الكرنك وشفيقة ومتولي، وإحنا بتوع الأتوبيس.

4- كان آخر أدواره في فيلم أمير الظلام عام 2002.

5- شارك في أكثر من 20 مسلسلا تلفزيونيا، منها: عودة الروح، ومسلسل عيون و الستات ما يعملوش كده وأنا اللي أستاهل.

6- قدم على مدى سنوات مسلسل بوجي وطمطم في شهر رمضان.

رحلة العلاج

بدأت رحلة علاج يونس شلبي، عندما أجرى عملية جراحية في القلب، كما أجرى أكثر من عملية لزراعة شرايين في ساقه، حيث قام الأطباء بتغيير 3 شرايين في القلب وأصيب بمرض السكري، كما أصيب بأزمة تنفسية حادة مات على إثرها في 12 نوفمبر 2007م.