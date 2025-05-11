الحوثيون: إسرائيل تهاجم ميناء الحديدة

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أعلنت وزارة الداخلية التابعة لجماعة الحوثي اليمنية، منذ قليل، أن إسرائيل تهاجم ميناء الحديدة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أصدر أوامر إخلاء للسكان في 3 موانئ يمنية.

وذكر جيش الاحتلال في بيان له، أن أوامر الإخلاء تشمل موانئ رأس عيسى والحديدة والصليف اليمنية.

وجاء في البيان مصحوبا بخريطة "نظرًا لقيام النظام الحوثي باستخدام الموانئ البحرية لصالح أنشطته الإرهابية نحث جميع المتواجدين في هذه الموانئ إلى ضرورة إخلائها والابتعاد عنها للحفاظ على سلامتكم وذلك حتى إشعار آخر".

وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوع الذي يطلق فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي، أوامر إخلاء في اليمن، حيث طلب منذ أيام من "جميع الموجودين في منطقة مطار صنعاء" إخلائها، تمهيدا لقصفها.