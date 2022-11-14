بالميراس ينهي الدوري البرازيلي بالخسارة أمام إنترناسيونال

أنهى بالميراس موسم 2022/2023 من الدوري البرازيلي، وهو الذي توج بلقبه وضمن الفوز بالبطولة من عدة مراحل سابقة، بالخسارة أمام إنترناسيونال صفر / 3، ضمن منافسات المرحلة 38 والأخيرة من المسابقة.

وتجمد رصيد بالميراس عند 39 نقطة في المركز الأول، بفارق 12 نقطة عن إنترناسيونال صاحب المركز الثاني.

وتقدم إنترناسيونال عن طريق موريسيو في الدقيقة العاشرة، فيما سجل أليماو الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 85 سجل بريان روميرو الهدف الثالث لبالميراس في الدقيقة 85.

وفي مباراة أخرى، ودع فيليبي سكولاري التدريب بعدما قاد فريقه أتلتيكو باراناينسي للفوز على بوتافوجو 3 / صفر.

وكان سكولاري قد أعلن اعتزاله في وقت سابق من اليوم الأحد، مؤكدا أنه سيتولي دورا إداريا في الفريق ذاته.

وسجل أدريلسون سيلفا لاعب بوتافوجو هدف المباراة الأول لباراناينسي في الدقيقة 52 بالخطأ في مرمى فريقه، فيما سجل فيكتور روكي الهدف الثاني في الدقيقة 62، بينما أضاف إريك الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي باقي مباريات المرحلة الختامية من المسابقة، فاز فلومينينزي على ريدل بول باراجانتينو 1 / صفر وأتلتيكو مينيرو على كورنثيانز بنفس النتيجة، فيما تغلب فورتاليزا على مضيفه سانتوس 2 / صفر، وسيارا على جوفينتود 4 / 1 وساو باولو على جوياس 4 / صفر، وكويابا على كوريتيبا 2 / 1.