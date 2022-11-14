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قال سامح شكري وزير الخارجية، رئيس الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ "COP27"، إنه سيتم الاستمرار في مناقشة تنفيذ خطط التكيف الوطنية لمواجهة تحديات تغير المناخ.

وأضاف خلال فعاليات قمة المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين، أن المناقشات الجارية تهدف جميعها إلى تحديد الهدف المنشود في تحقيق التكيف على كل الأصعدة.

ولفت إلى أنه سيتم العمل على تسهيل الأمور الخاصة بآليات التنمية النظيفة، موضحا أنه سيتم كذلك الاستمرار في تيسير إجراءات حماية الزراعة.

وعبر عن تقديره لكل المعنيين بهذه الجهود، داعيا كل الأطراف لاستخدام العمل الفني حول المناقشات بحلول يوم الثلاثاء.

ونوه بأن المناقشات الرئاسية مستمرة حول الإجراءات التي يتم اتخاذها والقرارات التي سيتم التوصل إليها.

وتتواصل فعاليات قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة دولية واسعة.