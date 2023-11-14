الشكوك تحوم حول مشاركة سالم الدوسري مع المنتخب السعودي أمام باكستان

ذكر تقرير إخباري أن الشكوك تحوم حول مشاركة سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في المباراة المقررة أمام باكستان بعد غد الخميس ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويعاني سالم الدوسري من إصابة في مفصل القدم تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه الهلال أمام التعاون يوم الجمعة الماضي، في المرحلة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية مساء أمس الاثنين أن مصادر خاصة أوضحت لها أن قائد المنتخب السعودي سالم الدوسري تواجد في عيادة طبية ولم يشارك في الحصة التدريبية المسائية للمنتخب، التي احتضنها الملعب الرديف في نادي الفتح تحت قيادة الإيطالي روبرتو مانشيني.

وأضافت المصادر نفسها أن الدوسري يخضع لاختبارات طبية وميدانية اليوم وغدا تكشف عن مدى قدرته على خوض مواجهة باكستان.

ويستضيف المنتخب السعودي نظيره الباكستاني على ملعب نادي الفتح في الأحساء، ثم يحل ضيفا على منتخب الأردن على ملعب عمان الدولي يوم الثلاثاء المقبل.

ويخوض المنتخب السعودي منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات الأردن وطاجيكستان وباكستان.