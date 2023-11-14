عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على جباليا

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل وإصابة العشرات، مساء الإثنين، في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

ووفق الوكالة، فقد انتشلت طواقم الإنقاذ ومواطنين 31 قتيلا وعددا من الإصابات، جراء قصف طائرات إسرائيلية لـ 12 منزلا في منطقة نادي خدمات جباليا، شمال القطاع

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات إخبارية فلسطينية، فيديوهات قالوا إنها للمنازل التي تعرضت للقصف الإسرائيلي في جباليا.

كذلك استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، مساء الإثنين، في قصف إسرائيلي في دير البلح ومخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن مواطنين قتلا وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي لمنزل أبو نعمان الصالحي بمخيم النصيرات.

وشنت حماس في السابع من أكتوبر هجوما غير مسبوق على إسرائيل أوقع قرابة 1200 قتيل، معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم، وفق آخر أرقام للسلطات الإسرائيلية.

ويقدّر الجيش الإسرائيلي أن نحو 240 شخصا اقتيدوا رهائن الى قطاع غزة بعد الهجوم، وبين هؤلاء 30 طفلا على الأقل، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وتردّ إسرائيل منذ 38 يوما بقصف مكثّف على قطاع غزة أوقع، وفق وزارة الصحة في غزة، 11 الفا و240 شهيدا فلسطينيا، بحسب آخر حصيلة لها الإثنين.