تقرير: انطلاق صافرات التحذير من صواريخ في إيلات جنوبي إسرائيل للمرة الثانية اليوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكر تقرير إخباري أن صافرات التحذير من صواريخ قادمة دوت في مدينة إيلات أقصى جنوب إسرائيل للمرة الثانية اليوم الثلاثاء.

وقال الجيش الإسرائيلي إن السبب وراء انطلاق صافرات الانذار قيد التحقيق، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في موقعها الإلكتروني.

وفي وقت سابق اليوم، دوت صافرات الإنذار في المدينة بعدما تم اطلاق صاروخ للدفاع الجوي على هدف مشبوه.

وحاولت حركة حماس إطلاق صاروخ طويل المدى على إيلات في الأسابيع الأخيرة، وأطلق الحوثيون المدعومين من إيران صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على المدينة.

وأطلقت مجموعة تدعمهما إيران في سوريا أيضا طائرات مسيرة على إيلات؛ ما إصاب مدرسة الأسبوع الماضي.