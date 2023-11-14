 تقرير: انطلاق صافرات التحذير من صواريخ في إيلات جنوبي إسرائيل للمرة الثانية اليوم - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 9:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

تقرير: انطلاق صافرات التحذير من صواريخ في إيلات جنوبي إسرائيل للمرة الثانية اليوم

تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 - 8:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 - 8:55 م

ذكر تقرير إخباري أن صافرات التحذير من صواريخ قادمة دوت في مدينة إيلات أقصى جنوب إسرائيل للمرة الثانية اليوم الثلاثاء.

وقال الجيش الإسرائيلي إن السبب وراء انطلاق صافرات الانذار قيد التحقيق، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في موقعها الإلكتروني.

وفي وقت سابق اليوم، دوت صافرات الإنذار في المدينة بعدما تم اطلاق صاروخ للدفاع الجوي على هدف مشبوه.

وحاولت حركة حماس إطلاق صاروخ طويل المدى على إيلات في الأسابيع الأخيرة، وأطلق الحوثيون المدعومين من إيران صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على المدينة.

وأطلقت مجموعة تدعمهما إيران في سوريا أيضا طائرات مسيرة على إيلات؛ ما إصاب مدرسة الأسبوع الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك