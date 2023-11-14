كتائب القسام تستهدف 3 آليات إسرائيلية غرب مدينة غزة بقذائف الياسين 105

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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، عن استهداف 3 آليات إسرائيلية غرب مدينة غزة بقذائف الياسين 105.

وأشارت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إلى استهداف تجمع لقوات العدو في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة الصواريخ «رجوم» من عيار 114ملم.

ولفتت إلى استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال في بيت حانون بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وقبل قليل، أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، قصف تل أبيب ردًا على «المجازر الإسرائيلية» بحق المدنيين.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»: «كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية، رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين».

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، الإجهاز على 7 سبعة جنود إسرائيليين من المسافة صفر في محور شمال مدينة غزة.