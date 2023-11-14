التعاون الخليجي: على الصليب الأحمر تخفيف الأزمة الخانقة في غزة

أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي الست اليوم الثلاثاء، أنها قدمت لرئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في دول المجلس "مامادوسو" شرحاً حول الانتهاكات الوحشية الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

وقال بيان رسمي إن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي اجتمع في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم مع رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في دول مجلس التعاون مامادوسو ، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

وأكد البديوي لـ"مامادوسو" أنه "يقع على عاتق اللجنة الدولية للصليب الأحمر دور مهم وحيوي في الإسهام بالتخفيف من الأزمة الإنسانية الخانقة في قطاع غزة التي سببتها هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة وإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية بصورة عاجلة للقطاع".

وأشار إلى البيان الوزاري الخليجي الصادر عن الدورة الاستثنائية الـ43 للمجلس الوزاري وعزمه على تفعيل عملية إغاثة إنسانية عاجلة لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال الإعلان عن تقديم دعم فوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية بقيمة مئة مليون دولار، بالإضافة إلى إعراب المجلس عن تأكيده حول ضرورة تأمين إيصال هذه المساعدات إلى غزة بشكل عاجل، من خلال الجهات والمنظمات المختصة ومن ضمنها للجنة الدولية للصليب الأحمر.