الحوثيون: إطلاق دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف في إسرائيل

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، مساء اليوم الثلاثاء، إطلاق دفعة من الصواريخ البالستية على أهداف مختلفة في اسرائيل.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان "أطلقت قواتنا المسلحة (تابعة للجماعة) دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي منها أهداف حساسة في منطقة أُم الرشراش في إيلات".

وأشار إلى أن هذه العملية تأتي بعد 24 ساعة فقط من عملية عسكرية أخرى نفذتها قوات الحوثيين المسلحة بالطائرات المسيرة على ذاتِ الأهداف.

وأكد سريع "البدء في اتخاذ كافة الإجراءات العملية لتنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن التعامل المناسب مع أيّ سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر".

وأردف بالقول "لن نتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدينا ابتداءً من لحظة إعلان هذا البيان".

وشدد سريع على أن عملياتهم ضد من وصفه بـ"العدوّ الإسرائيلي" لن يتوقف "حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا في غزة".

كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية اعترضت فوق منطقة البحر الأحمر صاروخا أطلقه الحوثيين صوب إسرائيل اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، دوت صافرات الإنذار في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، ولكن نظام الدفاع الجوي بعيد المدي الإسرائيلي (ارو) اسقطه قبل العبور إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

كان زعيم جماعة أنصار الله الحوثية عبدالملك الحوثي، قد هدد اليوم الثلاثاء، باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب، مضيفا "سيستمر تخطيطنا لعمليات إضافية في كل ما يمكن أن نناله من أهداف إسرائيلية في فلسطين أو في غير فلسطين، ولن نتوانى عن فعل ذلك".

كانت حركة حماس قد حاولت إطلاق صاروخ طويل المدى على إيلات في الأسابيع الأخيرة، وأطلق الحوثيون المدعومين من إيران صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على المدينة. وأطلقت مجموعة تدعمهما إيران في سوريا أيضا طائرات مسيرة على إيلات، ما إصاب مدرسة الأسبوع الماضي.

شنت المقاومة الإسلامية هجومين على مدينة أم الرشراش (إيلات) الإسرائيلية بطائرات مسيرة.