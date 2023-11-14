إصابات بالاختناق واستهداف للصحفيين والأطباء وتدمير نصب تذكارية في عدوان الاحتلال المتواصل على طولكرم

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أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساحات مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بمدينة طولكرم.

كما استهدفت مجموعة من الصحفيين بقنابل الصوت في شارع جامعة القدس المفتوحة في المدينة.

وأفادت وزارة الصحة، باختناق العديد من المرضى والطواقم الطبية بمستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، بعد استهداف الاحتلال مدخل الطوارئ بقنابل الغاز، وفقا لـ"وفا".

وكان 7 فلسطينيين قد استُشهدوا برصاص الاحتلال، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، في عدوان الاحتلال المتواصل على طولكرم.

وتشهد مدينة طولكرم ومخيمها اقتحاما واسعا لآليات الاحتلال منذ الليلة الماضية، التي تمركزت في كل الشوارع والأحياء خاصة المؤدية إلى المخيم، وتحديدا شوارع المقاطعة والمستشفى ونابلس والقدس المفتوحة.

ودارت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام بكثافة.

وهدمت جرافات الاحتلال النصبين التذكارين للشهيدين حمزة خريوش وسامر الشافعي في حي مربعة حنون في مخيم طولكرم.