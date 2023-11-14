كتائب القسام تعلن قتل وإصابة 5 جنود إسرائيليين في شمال غزة

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أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، قتل وإصابة خمسة جنود إسرائيليين في شمال قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا)اليوم: "مجاهدونا يجهزون على جنديين صهيونيين من مسافة صفر ويصيبون ثلاثة آخرين في اشتباك مع القوات المتوغلة في بيت حانون".

وأشارت الوكالة إلى "اشتباكات ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة".

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها "يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة وسط مدينة غزة".

وكان الناطق باسم "القسام"، المكنى أبو عبيدة، كشف في كلمة صوتية أمس الاثنين، عن تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ 48 ساعة الماضية .