مركز حقوقي أمريكي يقاضي بايدن لدعمه الإبادة الجماعية بغزة

قصف على غزة- د ب أ

رفع مركز الحقوق الدستورية بالولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته، بتهمة دعمه الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتقدم المركز المتخصص في أنشطة حقوق الإنسان (CCR) والذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له، بالشكوى القضائية نيابة عن شخصيات ومنظمات مجتمع مدني فلسطينية، وفق وكالة الأناضول.

وتضمنت مذكرة الشكوى القضائية، أن هذه الدعوى يتم رفعها نيابة عن الفلسطينيين نظراً لعدم التزام بايدن، ووزيريه للخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد وأوستن، بمسئولية منع الإبادة الجماعية في غزة.

واعتبرت المذكرة أن الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة لم تكن لتحدث لولا الدعم المفتوح لإسرائيل من قبل بايدن وبلينكن وأوستن.

وأوضحت أن الولايات المتحدة وبصفتها الحليفة الوثيقة لإسرائيل وأكبر مقدمة للدعم العسكري لها، تملك الأدوات والوسائل التي يمكنها ردع تل أبيب لوقف الإبادة الجماعية في غزة.

ومنذ 39 يوما، يشن جيش الاحتلال حربا فتاكة على غزة، دمر خلالها أحياء فوق رؤوس ساكنيها، مخلفا 11 ألفا و240 شهيدا فلسطينيا، بينهم 4 آلاف و630 طفلا، و3 آلاف و130 امرأة، فضلا عن 29 ألف مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء.