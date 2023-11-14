كتائب القسام: استهدفنا دبابتين وجرافة إسرائيلية بقذائف تاندوم

قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية إنها استهدفت بقذائف تاندوم دبابتين وجرافة عسكرية إسرائيلية شمال غربي مدينة غزة.

وكانت الكتائب قد أعلنت في وقت سابق، أنها استهدفت دبابة إسرائيلية شمال غربي مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105" وعبوة العمل الفدائي، مشيرة إلى قصفها "حشودا لقوات العدو في موقع كرم أبو سالم بقذائف هاون من العيار الثقيل"، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

كما أعلنت القسام في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة خمسة جنود إسرائيليين في شمال قطاع غزة.

وقالت في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "مجاهدونا يجهزون على جنديين صهيونيين من مسافة صفر ويصيبون ثلاثة آخرين في اشتباك مع القوات المتوغلة في بيت حانون".

وأشارت الوكالة إلى "اشتباكات ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة".

ويأتي ذلك بينما يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ39، حيث تعرض شمال القطاع على مدار الليلة الماضية لأحزمة نارية من الطيران الحربي والقصف المدفعي.