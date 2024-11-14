ليبيا تفوز على رواندا وتحافظ على آمالها في التأهل لأمم إفريقيا

حافظ منتخب ليبيا على حظوظه في التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي ستقام في المغرب، بعد فوزه على نظيره الرواندي بهدف نظيف، مساء اليوم الخميس.

وفاز منتخب ليبيا على نظيره رواندا بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب أماهورو مساء اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

ويدين المنتخب الليبي بالفضل للاعبه فهد سعد في تحقيق الانتصار أمام رواندا، بعدما أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84.

وبتلك النتيجة، رفع المنتخب الليبي رصيده للنقطة الرابعة في المركز الأخير بمجموعته في تصفيات أمم إفريقيا، فيما تجمد رصيد منتخب رواندا عند 5 نقاط بالمركز الثالث.

فيما يتواجد المنتخب البنيني بالمركز الثاني في المجموعة بـ 5 نقاط، قبل مباراته المرتقبة مع نظيره النيجيري المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس.