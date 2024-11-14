أمين الناتو يدعو لتقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا مع اقتراب الشتاء

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، الدول الأعضاء في الحلف والشركاء الغربيين الآخرين إلى تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا مع اقتراب الطقس البارد.

وفي تصريحات أدلى بها بعد اجتماع مع رئيس لاتفيا إدجارس رينكيفيتش في قاعدة أدازي العسكرية، اليوم الخميس، حذر روته من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيستخدم الشتاء كسلاح".

وقال روته إن روسيا ستحاول تدمير نظام إمدادات الطاقة في أوكرانيا: "ولهذا السبب يجب علينا جميعا زيادة دعمنا لأوكرانيا، بما في ذلك في مجال الدفاع الجوي لحماية البنية التحتية الحيوية".

وأضاف روته بأنه من أجل تعزيز قدرات الأوكرانيين الدفاعية، سيتعين على أعضاء حلف شمال الأطلسي زيادة إنفاقهم الدفاعي وتعزيز إنتاج الأسلحة.

ودعا رينكيفيتش أيضا أعضاء الناتو إلى إنفاق المزيد على الدفاع، ودعا على وجه التحديد إلى تخصيص نسبة 5ر2 أو 3% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري. ويبلغ الهدف الرسمي لحلف الناتو للإنفاق العسكري حاليا 2%.

وشاهد روته ورينكيفيتش مناورة للواء الناتو متعدد الجنسيات المتمركز في لاتفيا، والذي يتدرب معا بكامل قوته لأول مرة، حيث شارك حوالي 3500 جندي من 13 دولة عضو في الناتو في التدريب التي أُطلق عليها اسم "المحارب الحازم".