لقاء مرتقب بين بايدن والرئيس الصيني قبيل عودة ترامب

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيلتقي بنظيره الصيني شي جين بينج، على هامش قمة دولية في بيرو، السبت المقبل، في آخر لقاء بينهما قبل تسلم الرئيس المنتخب دونالد ترمب للسلطة في 20 يناير المقبل.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، إن بايدن سيلتقي مع شي على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ لعام 2024 في ليما، عاصمة بيرو، مشيراً إلى أنه "الاجتماع الثالث وجهاً لوجه منذ تولي بايدن للرئاسة، وآخر لقاء لهما كرؤساء".

وأضاف سوليفان في مؤتمر صحافي بواشنطن، مساء أمس ، أن بايدن عمل خلال فترته الأولى على "إدارة التنافس بين الولايات المتحدة والصين بفعالية ومسؤولية"، حيث ركزت سياسته تجاه الصين على تعزيز مصادر القوة الأميركية داخلياً، بما في ذلك نمو الطبقة المتوسطة وضمان بقاء الولايات المتحدة على قدراتها الصناعية وتفوقها في الابتكار، في مجالات مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي".

ولطالما كانت هناك خلافات عميقة بين واشنطن وبكين بشأن ما يعتبره البيت الأبيض "دعم الصين لروسيا" خلال حربها في أوكرانيا، وقضايا حقوق الإنسان، والتكنولوجيا، وتايوان، حيث فرضت الإدارة الأميركية الشهر الماضي عقوبات على شركتين صينيتين بتهمة مساعدة روسيا بشكل مباشر في بناء طائرات هجومية بعيدة المدى تستخدم ضد أوكراني - حسب موقع قناة الشرق.