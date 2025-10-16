 وفاة 36 شخصا بالدفتيريا وحمى الوادي المتصدع في موريتانيا - بوابة الشروق
الخميس 16 أكتوبر 2025 4:39 ص القاهرة
وفاة 36 شخصا بالدفتيريا وحمى الوادي المتصدع في موريتانيا

د ب أ
نشر في: الخميس 16 أكتوبر 2025 - 3:45 ص | آخر تحديث: الخميس 16 أكتوبر 2025 - 3:45 ص

 أعلنت الحكومة الموريتانية مساء الأربعاء وفاة 36 شخصا جراء إصابتهم بوباء الدفتيريا وبحمى الوادي المتصدع.

وقال الوزير الموريتاني للصناعة التقليدية والحرف الناطق الرسمي باسم الحكومة ماء العينين ولد أييه في مؤتمر صحفي بنواكشوط: "سجلت وفاة 23 شخصا بالدفتيريا و 13 بحمى الوادي المتصدع خلال الأسابيع الأخيرة".

وأوضح أن المصالح الطبية كشفت لحد الآن عن 36 إصابة مؤكدة بحمى الوادي المتصدع في البلاد.

وأضاف انه تم تسجيل 436 حالة إصابة بالدفتيريا. وأوضح الوزير أن المرضين باتا في مرحلة الانحسار "لكن الأمر يجب ألا يكون سبباً في التفريط في الإجراءات الاحترازية".


