مهرجان القاهرة السينمائي يفتتح دورته الـ 45 بالفيلم الفلسطيني أحلام عابرة

- أعلن دعمه الكامل للقضية الفلسطينية

افتتح وزير الثقافة أحمد هنو، اليوم الأربعاء، الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



وأعلن المهرجان، دعمه الكامل للقضية الفلسطينية وإيلاءه اهتماما خاصا بالسينما الفلسطينية، واستحداث جائزة الفيلم الفلسطيني لتسليط الضوء على السينما الفلسطينية، حيث يستأنف المهرجان دورته الجديدة عقب تأجيله العام الماضي بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

وأكد مدير المهرجان، الفنان حسين فهمي، حرص إدارة المهرجان على تقديم الدعم الفني الكامل للقضية الفلسطينية، حيث تشهد الدورة الحالية تركيزا كبيرا على القضية الفلسطينية من خلال تسليط الضوء على الأفلام التي أنتجت عبر صنّاع الأفلام الفلسطينيين في قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية الحالية، وكذلك على أعمال المنتجين الفلسطينيين، من أجل إبراز شتى القضايا الفلسطينية من خلال الفن والسينما، ولإيصال رسائل قوية للعالم عن معاناة الشعب الفلسطيني وتطلعاته إلى الحرية والاستقلال، بالإضافة إلى مقاطعة أي شركة راعية ضمن قائمة المقاطعة تأكيدا لدعمه للشعب الفلسطيني، مشددا على أن هذا الالتزام يعلو فوق أي تحديات.

وشهد حفل الافتتاح عرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي، وذلك في أول عرض عالمي، حيث عبّر فهمي عن فخره بعرض هذا الفيلم الذي يجسد الحياة الفلسطينية ويدعم القضية الفلسطينية بشكل واضح، مضيفا أن هذا النوع من الدعم هو ما يحرص المهرجان على استمراره.

كما شهدت فعاليات الافتتاح حضور عدد كبير من الفنانين وصنّاع السينما في مصر والعالم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث شارك بالافتتاح المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة ناجي الناجي، والذي حرص على توجيه الشكر والتحية للفنان الكبير حسين فهمي وموقفه المشرف الداعم لفلسطين والذي يعبر عن جموع الفنانين المصريين ومكونات الشقيقة الكبرى مصر الداعمة لفلسطين.

وأكد أن القوى الناعمة لعبت دورا كبيرا إبان حرب الإبادة الجماعية المستمرة، وبفضل النخب وقادة الرأي والمثقفين والفنانين الذين أعلوا صوت الثقافة والفن دفاعا عن فلسطين، مما ساهم في التأثير على إبراز صوت الحق وحقيقة المعاناة والرواية الحقيقية للصراع.

يذكر أن فعاليات المهرجان تشهد العديد من البرامج الفنية الخاصة بإنتاجات السينما الفلسطينية أو أعمال تجسد معاناة الفلسطينيين، إذ تشهد الفعاليات عرض مجموعة أفلام "من المسافة صفر" وهي مجموعة من الأفلام القصيرة لصانعي الأفلام الغزيين، والتي أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية عن ترشيحها لتمثيل فلسطين رسميا عن فئة الفيلم الدولي الطويل لجوائز "الأوسكار" في دورتها الـ97 لعام 2025، وتتضمن أفلام: "خارج الإطار" لنداء أبو حسنة، و"جنة الجحيم" لكريم سطوم، و"سِحر" لبشار البلبيسي، و"صحوة" لمهدي كريرة، و"جاد وناتالي" لأوس البنا، و"لا" لهناء عليوة، و"كل شيء على ما يرام" لنضال دامو، و"تاكسي ونيسة" لاعتماد وشاح، و"24 ساعة" لعلاء دامو، و"سيلفي" لريم محمود، و"خارج التغطية" لمحمد الشريف، و"جلد ناعم" لخميس مشهراوي، و"فلاش باك" لإسلام الزريعي، و"شظايا" لباسل المقوسي، و"قرابين" لمصطفى النبيه، و"يوم دراسي" لأحمد الدنف، و"فرح ومريم" لوسام موسى، و"حمولة زائدة" لآلاء أيوب، و"الأستاذ" لتامر نجم، و"إعادة تدوير" لرباب خميس، و"صدى" لمصطفى كلاب، و"عذرا سينما" لأحمد حسونة.

كما ستشهد عرض أفلام أخرى ضمن برنامج "أضواء على السينما الفلسطينية"، وهي: عطلات في فلسطين، غزة التي تطل على البحر، حالة عشق: غسان أبو ستة، حكايات من غزة، حالة المشاعر، غنينا قصيدة، حياة شاعرية مملة، سن الغزال لسيف همّاش، وولدت مشهورًا للؤي عواد، وأحلام كيلومتر مربع لقسام صبيح، بالإضافة إلى جائزتين خاصين بالسينما الفلسطينية وأفلام من غزة، ويشارك في لجنة تحكيم أفلام من غزة كل من: المنتج جابي خوري، والفنانة كندة علوش، والناقد الفني أحمد شوقي، وقد تم استحداث جائزة الفيلم فلسطيني ويشارك في لجنة تحكيمها رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي عمرو الليثي، والمنتجة الفلسطينية ليالي بدر، والنجم مصطفى شعبان.

ومن أفلام المهرجان، تشارك النجمة درة في الدورة الـ 45 كمخرجة للمرة الأولى بفيلمها الجديد "وين صرنا" وهو فيلم وثائقي أخرجته وأنتجته، في أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، والفيلم مدته 79 دقيقة تطرح فيه قصة فلسطينية.

يذكر أن المهرجان تستمر فعالياته من 13 إلى 22 الشهر الجاري ويعرض خلالها 194 فيلما من 72 دولة.