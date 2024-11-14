تنطلق غدا فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، والتى تحمل هذا العام اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوى.

يقام حفل الافتتاح فى السابعة والنصف مساءً على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد مبارك، وسيدة المسرح العربى الفنانة سميحة أيوب الرئيس الشرفى للمهرجان، والمخرج مازن الغرباوى، رئيس المهرجان، والدكتورة إنجى البستاوى، مدير المهرجان والمنتج هشام سليمان، رئيس اللجنة العليا وأعضاء لجان التحكيم والمشاهدة.

الحفل الذى يخرجه محمد هشام وتقدمه الفنانة السورية مروة الأطرش، يبدأ بفقرة فنية عنوانها «هنغنى»، وأغنية تقدمها الفنانة الشابة سيرا، من كلمات طارق على وألحان كريم عرفة وتوزيع أيمن التركى.

ويكرم المهرجان فى الافتتاح عددًا من مبدعى المسرح، وهم اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوى، ويتسلم التكريم نجله تامر، والفنان الروسى العالمى ميخائيل جوريفوى، والاحتفاء بالمخرج الرومانى قسطنطين كرياك رئيس مهرجان سيبيو الدولى للمسرح كشخصية دولية، ومدير إدارة المسرح فى دائرة الثقافة فى الشارقة بدولة الإمارات العربية أحمد أبو رحيمة كالشخصية العربية، ويهدى المهرجان درع سميحة أيوب التقديرى للدكتور سيد خاطر وكيل وزارة الثقافة المصرية الأسبق، والفنانة الفرنسية ذات الأصول السورية حلا عمران، والفنان علاء مرسى، ومن سوريا المخرج ممدوح الأطرش.

وتقام عروض الدورة التاسعة من المهرجان فى الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الجارى، فى ثلاثة مسارح، وهى مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، ويحتضن مسار العروض الكبرى ومسار محور المونودراما، ومسرح الساحة المكشوفة بالسوق القديمة ويقدم عروض مسار مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية، والمسرح المكشوف للساحة الخارجية لقصر الثقافة ويعرض أعمال مسار مسرح الطفل والنشء.

ويشارك فى الدورة الحالية 18 عرضًا، منها 4 عروض مصرية، وهى «مائة وثلاثين قطعة» إخراج محمد فرج فى مسابقة العروض الكبرى، وعرض «خلف النافذة» فى مسار مسرح الشارع، و«هجرة الماء» إخراج مصطفى فجل، و«دون كيشوت» إخراج محمود حسن حجاج، فى مسار الطفل والنشء.