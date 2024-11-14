اتصالات لعودة العلاقات بين تركيا وسوريا

موسكو: لم تتوافر الظروف المناسبة بعد لعقد لقاء بين الأسد وإردوغان



قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف إن الظروف لم تنضج بعد لعقد لقاء بين رئيسي سوريا بشار الأسد وتركيا رجب طيب إردوغان.

وأضاف لافرينتييف في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية على هامش اجتماعات أستانا ، "هناك اتصالات معينة تجرى بين وزارات الدفاع بصيغة رباعية تجمع روسيا وسوريا وتركيا وإيران"، لكنه أضاف: "عموما، يبدو لي أنه من السابق لأوانه الحديث عن لقاء بين الرئيسين التركي والسوري".

انتهت أمس في العاصمة الكازاخية، أستانا، الجولة 22 من اجتماعات "مسار أستانا" بشأن الملف السوري، بمشاركة تركيا وروسيا وإيران مع ممثلي النظام السوري والمعارضة السوريين، والتي تناولت إيجاد حل للأزمة السورية، وإجراءات بناء الثقة بين الأطراف، وإعادة إعمار سوريا، وشروط عودة السوريين إلى وطنهم.

وأكد البيان الختامي للاجتماع على أهمية مواصلة الجهود لاستعادة العلاقات بين تركيا وسوريا على أساس الاحترام المتبادل، من أجل مكافحة الإرهاب وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السوريين بشكل آمن وطوعي وكريم برعاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتفعيل العملية السياسية في سوريا، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين.