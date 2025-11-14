زيلينسكي: أوكرانيا استخدمت صواريخ كروز لضرب أهداف في روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن كييف استخدمت صواريخ كروز من طراز لونج نبتون لضرب أهداف في روسيا خلال الليل.

وكتب زيلينسكي، في منشور عبر منصة إكس: "استخدم محاربونا بنجاح صواريخ من طراز لونج نبتون خلال الليل لقصف أهداف محددة على الأراضي الروسية، وهذا هو ردنا العادل تماما على الإرهاب الروسي المتواصل"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتابع: "الصواريخ الأوكرانية تحقق نتائج مهمة ودقيقة بشكل متزايد كل شهر تقريبا".

في سياق متصل، قال مسئولون أوكرانيون إن القوات الروسية شنت هجوما كبيرا بطائرات بدون طيار وصواريخ على كييف في وقت مبكر من اليوم الجمعة، واستهدفت مباني وتسببت في انفجارات وحرائق في أنحاء المدينة.

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن التقارير الأولية تشير إلى سقوط ثلاثة قتلى، بينما أصيب 26 شخصا، يتلقى أربعة منهم العلاج في المستشفى، من بينهم امرأة حبلى وشخص في حالة خطيرة للغاية.