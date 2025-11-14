جولدمان ساكس يتوقع استمرار نمو الطلب العالمي مدفوعا بزيادة الطلب على الطاقة

توقع بنك جولدمان ساكس، أن يستمر نمو الطلب العالمي على النفط لفترة أطول مما كان متوقعا سابقا ليصل 113 مليون برميل يوميا، مدفوعا بزيادة الطلب على الطاقة، وذلك بعد أيام قليلة من تراجع وكالة الطاقة الدولية عن موقفها السابق بشأن قرب بلوغ الذروة.

وأشار البنك في مذكرة بحيثه تناولتها بلومبرج، أن الطلب على النفط سيرتفع إلى 113 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040، مقارنة بـ103.5 مليون برميل يومياً في عام 2024.

وكان جولدمان ساكس، قد توقع في العام الماضي أن يصل الطلب إلى ذروته بحلول عام 2034، لكنه لفت أيضاً إلى إمكانية تأخر بلوغ الحد الأقصى للنمو ست سنوات أخرى، نتيجة التباطؤ في اعتماد السيارات الكهربائية.

وأرجع البنك الاستثماري هذا التعديل في توقعات ذروة النمو إلى تأخر تقنيات الطاقة منخفضة الكربون، والاختناقات في البنية التحتية، إلى جانب ارتفاع الطلب على الطاقة.

وأضاف أن البتروكيماويات ستتحول إلى المحرك الأساسي لاستهلاك النفط بعد فترة طويلة من الثبات في الطلب من قطاع النقل البري، مع مساهمة قوية من قطاع الطيران الطاقة منخفضة الكربون.

وكتب محللون لدى جولدمان، لا نفترض حدوث تقدّم جوهري في تقنيات الطاقة منخفضة الكربون حتى عند بلوغ ذروة الطلب على النفط في قطاع النقل البري، نتوقع فترة طويلة من الاستقرار بعد عام 2030، مع الإشارة إلى أن الشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال من غير المرجح أن تنتشر خارج الصين.

كما حذّر جولدمان، من أن توقعات الطلب على النفط على المدى الطويل غير مؤكدة بدرجة كبيرة وغالباً ما تُعدل بشكل ملحوظ، مشيراً إلى المخاطر المحتملة للتقدم السريع في الطاقة منخفضة الكربون والتداعيات المستمرة لأي ركود اقتصادي محتمل.