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اليوم.. إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث عنف المرج»

مصطفى المنشاوي
نشر في: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 2:31 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 2:31 ص

تنظر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم من عناصر جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف المرج".

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، اليوم الخميس، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم من عناصر جماعة الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف المرج"، لجلسة 14 ديسمبر للمرافعة.

جدير بالذكر، أن المتهم وآخرين صدر ضدهم حكما غيابيا احكام غيابية فى وقت سابق.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتظاهر والتحريض على العنف، والتجمهر وإثارة الشغب، ومحاولة تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، والمشاركة فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة عين شمس بالمرج.

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