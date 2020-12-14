ترامب يعلن إجراء أول تطعيم كورونا في بلاده: تهانينا للعالم

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First Vaccine Administered. Congratulations USA! Congratulations WORLD!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020
First Vaccine Administered. Congratulations USA! Congratulations WORLD!