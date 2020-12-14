 ترامب يعلن إجراء أول تطعيم كورونا في بلاده: تهانينا للعالم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب يعلن إجراء أول تطعيم كورونا في بلاده: تهانينا للعالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
نور رشوان
نشر في: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 5:12 م | آخر تحديث: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 5:12 م
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن إجراء أول تطعيم ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ترامب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، «تهانينا للولايات المتحدة الأمريكية وللعالم».



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