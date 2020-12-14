بلومبرج: انفجار في ناقلة واحدة على الأقل بميناء جدة السعودي

نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين، عن تقريرين منفصلين لشركة "هافنيا" لناقلات النفط ومركز "عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة"، أن سفينة واحدة على الأقل تعرضت لانفجار في ميناء جدة السعودي.

وذكرت هافنيا، في بيان على موقها الإلكتروني، أن ناقلة المنتجات النفطية "بي دبليو راين" المملوكة لها أصيبت من مصدر خارجي أثناء تفريغها في جدة بعد 40 دقيقة من منتصف الليل بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين.

وأوقفت الناقلة، التي ترفع علم سنغافورة، عمليات التفريغ على الفور وتم إخماد الحريق دون تسجيل إصابات.

من جانبه، ذكر مركز "عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة" المرتبط بالبحرية البريطانية أن سفينة أصيبت، دون أن يذكر اسمها. وأوصى السفن في ذلك الجزء من البحر الأحمر "بتوخي الحذر الشديد".

ولم يردّ المتحدثون الرسميون للهيئة العامة للموانئ السعودية ووزارة الطاقة على رسائل بلومبرج للحصول على تعليق.

في غضون ذلك، ذكرت خدمة تانكر تراكرز، في تغريدة على موقع تويتر، أن سفينة تحمل اسم "الأمل السعودي" كانت تحمل وقودا، أصيبت، وأضافت أن الحادثة لم تسفر عن "تأثير حقيقي على صادرات النفط الخام".

ولفتت بلومبرج إلى أن الحوثيين سبق أن استخدموا الألغام البحرية لمهاجمة سفن في المياه السعودية.