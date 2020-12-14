 عمرو أديب: 2020 عام الكفاح و2021 سنة اللقاح - بوابة الشروق
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عمرو أديب: 2020 عام الكفاح و2021 سنة اللقاح

عمرو اديب
عمرو اديب
هديل هلال
نشر في: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 10:49 م | آخر تحديث: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 10:49 م
قال الإعلامي عمرو أديب إن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا غير مكلفة، مشيرًا إلى أنها تقتصر على غسل اليدين بالماء والصابون وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتهوية الغرف.

ووصف أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الاثنين، الكمامة بأنها «اختراع عبقري والسلاح البطال»، لافتًا إلى أن «2020 عام الكفاح و2021 عام اللقاح»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف أن المواطن سيستمر في ارتداء الكمامة حتى بعد تلقي اللقاح ضد «كوفيد - 19»، متابعًا: «بيل جيتس قال إن الخمسة أشهر المقبلة أسوأ خمسة أشهر، والوضع أصبح إن المواطن شايف الميا وعطشان ومش عارف يوصلها».

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