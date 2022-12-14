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كأس العالم .. حارس الأرجنتين : جاهزون لأي منافس في النهائي 

علي البحيري
نشر في: الأربعاء 14 ديسمبر 2022 - 1:00 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 ديسمبر 2022 - 1:00 ص

أكد إيمليانو مارتينيز حارس منتخب الأرجنتين أن فريقه جاهز لمواجهة أي منافس من المغرب وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وتأهلت الأرجنتين للنهائي بعد الفوز على كرواتيا 3-0 في نصف النهائي بملعب "لوسيل".

وقال مارتينيز في تصريحات صحفية بعد اللقاء: "لا أصدق ما يحدث فلقد خسرنا أول مباراة وانقلبت الأوضاع وكان الأمر أشبه أننا نلعب ضد الجميع".

وأضاف: "لا شكوك حول ليونيل ميسي فدائما تكون هناك شكوك حوله لكن في النهاية يكون أفضل لاعب في المباريات".

وحول منافس فريقه في النهائي، قال حارس الأرجنتين: "لا يهم من سنواجه في النهائي فنحن جاهزون لأي منافس".

يذكر أن الأرجنتين قد حققت لقبي كأس العالم 1978 بالأرجنتين و1986 بالمكسيك وقد خسر نهائي نسخة 1930 بأوروجواي و1990 بإيطاليا و2014 في البرازيل.


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