 البرلمان الأوروبي يمنح الشعب الأوكراني جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر - بوابة الشروق
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البرلمان الأوروبي يمنح الشعب الأوكراني جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 14 ديسمبر 2022 - 5:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 ديسمبر 2022 - 5:38 م

حصل الشعب الأوكراني، اليوم الأربعاء، على جائزة "ساخاروف" السنوية التي يمنحها البرلمان الأوروبي لحرية الفكر.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا - حسبما نقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنه لا يوجد أحد يستحق هذه الجائزة مثل الشعب الأوكراني، وذلك في حدث أقيم وحضره ممثلون عن المجتمع الأوكراني لتسلم الجائزة نيابة عن الشعب.

يشار إلى أن الجائزة - التي سميت على اسم المعارض السوفيتي الراحل أندريه ساخاروف - تمنح سنويا منذ عام 1988 لأفراد ومنظمات تدافع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

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