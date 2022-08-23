البرلمان الأوروبي يمنح الشعب الأوكراني جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر

حصل الشعب الأوكراني، اليوم الأربعاء، على جائزة "ساخاروف" السنوية التي يمنحها البرلمان الأوروبي لحرية الفكر.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا - حسبما نقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنه لا يوجد أحد يستحق هذه الجائزة مثل الشعب الأوكراني، وذلك في حدث أقيم وحضره ممثلون عن المجتمع الأوكراني لتسلم الجائزة نيابة عن الشعب.

يشار إلى أن الجائزة - التي سميت على اسم المعارض السوفيتي الراحل أندريه ساخاروف - تمنح سنويا منذ عام 1988 لأفراد ومنظمات تدافع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية.