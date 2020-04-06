أمريكا تتجه لتوسيع برنامج دخول الفنزويليين بشكل قانوني ليشمل مواطني نيكاراجوا وكوبا وهاييتي

يتجه المسؤولون الأمريكيون نحو توسيع برنامج يوفر عملية قانونية للمهاجرين الفنزويليين الذين يسعون للحصول على اللجوء ليشمل أيضا مواطني نيكاراجوا وكوبا وهاييتي، وسط زيادة في عدد المهاجرين من نيكاراجوا في الأيام الأخيرة.

وسيسمح البرنامج الإنساني للمهاجرين من تلك الدول بالتقدم من الخارج للسفر إلى الولايات المتحدة، وفقا لمسؤولين مطلعين على الخطط ووثائق حكومية داخلية اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

وذكرت الصحيفة أن البرنامج الجديد من شأنه أن يمنح المهاجرين من تلك الدول طريقا بديلا إلى الولايات المتحدة حتى لا يحاولوا عبور الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني.

ويمثل البرنامج الجديد أحد التغييرات العديدة في سياسة الحدود التي تدرسها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل انتهاء الصلاحية المقرر ل"الفصل 42"، وهي سياسة تعود إلى عصر جائحة كورونا وتسمح لوكلاء الدوريات الحدودية بإعادة المهاجرين بسرعة إلى المكسيك. ومن المقرر أن تنتهي هذه السياسة في 21 ديسمبر الجاري، ويبحث المسؤولون عن طرق عديدة - بما في ذلك تدابير ردع جديدة - للحد من الاكتظاظ في المرافق الحدودية وسط الارتفاع المتوقع في عمليات العبور غير القانونية بمجرد رفع السياسة رسميا.

وفي مدينة "إل باسو" الحدودية مع المكسيك، عبرت مجموعة من حوالي ألف طالب لجوء معظمهم من نيكاراجوا الحدود يوم الأحد الماضي، واصطفوا على الجانب الأمريكي من ريو جراندي لتسليم أنفسهم لعملاء حرس الحدود المنتظرين. وحتى الآن هذا الشهر، تم اعتقال أكثر من 25 ألف مهاجر بعد عبورهم الحدود إلى المدينة، وأفرج عناصر حرس الحدود عن أكثر من 11 ألف مهاجر، وفقا لبيانات نشرتها مدينة إل باسو.

وقال ستيفن ماكراو، مدير إدارة السلامة العامة في تكساس: "نحن ملتزمون بفرض الامتثال لمعايير السلامة وإحدى الوظائف الأساسية لإدارتنا هي التأكد من أن طرق تكساس آمنة لجميع تكساس وزوار ولايتنا العظيمة".

بينما قال مسؤولون في تكساس إن عمليات التفتيش عشوائية ولن تشمل كل شاحنة تعبر الحدود.

وتمت أكثر من مليوني عملية اعتقال على طول الحدود في العام الماضي وقبل النهاية المقررة لاستخدام سياسة "الفصل 42"، وقد حظر قانون الصحة العامة الذي استخدمته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للمرة الأولى أثناء جائحة كوفيد-19 معظم المهاجرين من طلب اللجوء عند المعابر الحدودية القانونية وسمحوا لسلطات الهجرة بطرد ما يقرب من مليون مهاجر في العام الماضي قبل منحهم فرصة لطلب اللجوء.

وينتظر المسؤولون الأمريكيون أسوأ سيناريو لعبور ما يصل إلى 20 ألف مهاجر الحدود يوميا بمجرد رفع السياسة، وفقا لمصادر مطلعة. كما يناقش كبار مسؤولي الهجرة أيضا مجموعة إجراءات الردع الجديدة التي يجب تبنيها بمجرد رفع السياسة. ويجري المسؤولون الأمريكيون بالإضافة إلى ذلك محادثات مع المكسيك لمعرفة ما إذا كانت تلك الدولة مستعدة لمواصلة استعادة المهاجرين المرحلين من دول أخرى مثل فنزويلا، التي لا تقبل عودة مواطنيها من الولايات المتحدة.