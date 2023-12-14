سرايا القدس تقصف موقع صوفا الإسرائيلي والحشود العسكرية في محيطه برشقات صاروخية

قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد في فلسطين، إنها قصفت موقع صوفا الإسرائيلي والحشود العسكرية في محيطه برشقات صاروخية.

وأفادت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الخميس، أن عناصرها خاضوا فجر اليوم، اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محاور التقدم الزيتون والشجاعية شرق غزة والشيخ رضوان غرب غزة بالقذائف والأسلحة الرشاشة.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن عناصرها تمكنوا من استهداف 4 دبابات ميركافا و4 ناقلات جند في منطقة الشيخ رضوان.

وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الخميس: «تمكن مجاهدو القسام من استهداف 4 دبابات ميركافا و4 ناقلات جند صهيونية في منطقة الشيخ الرضوان بمدينة غزة بقذائف (الياسين 105)».

وأشارت إلى استهداف عناصرها لقوة إسرائيلية راجلة في شارع حسنين بعبوات ناسفة شديدة الانفجار، مؤكدة مقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود الاحتلال.

وأوضحت: «بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشجاعية، أبلغ مجاهدو القسام باستهداف قوة صهيونية راجلة في شارع حسنين بعبوات ناسفة شديدة الانفجار وأكد مجاهدونا مقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود العدو».

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ68 حيث تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.