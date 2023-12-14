منظمة بريطانية: من المرجح ارتفاع مستويات التشرد في إنجلترا خلال عيد الميلاد بنسبة 14%

خلص تحليل لمنظمة "شيلتر" البريطانية للإسكان، إلى أن مستويات التشرد في إنجلترا خلال عيد الميلاد ربما ترتفع بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي، حيث قالت إن إجراءات الطوارئ الخاصة بالإسكان غير خاضعة للسيطرة.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية، أن المنظمة قالت إنه خلال أي ليلة خلال عام 2023 عانى نحو 309 آلاف و550 شخصا من شكل من التشرد، معظمهم كانوا في أماكن إيواء مؤقتة.

وهذا مقارنة بـ271 ألفا و421 خلال التقرير السنوي للمنظمة خلال عام 2022.

ووصفت المنظمة، بحثها بأنه يقدم لمحة عن عدد الأشخاص المسجلين على أنهم متشردون في أي ليلة خلال عام 2023، على الرغم من أن معظم الأرقام تتعلق بأول 6 أشهر من العام.