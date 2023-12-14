أردوغان: حان وقت سحب دعم واشنطن لإسرائيل

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الوقت حان لقول "كفى" للمأساة الإنسانية في قطاع غزة، وسحب واشنطن دعمها لإسرائيل لضمان وقف إطلاق النار.



جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيس أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، بحسب بيان أصدرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.



وقال أردوغان لبايدن: "ينبغي أن يُقال كفى للمأساة الإنسانية في غزة، وسحب الولايات المتحدة دعمها غير المشروط لإسرائيل يمكنه أن يضمن وقف إطلاق النار"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء.



وأكد الرئيس التركي لنظيره الأمريكي، أن "تحقيق وقف دائم لإطلاق النار بالمنطقة مسئولية تاريخية تقع على عاتق الولايات المتحدة".



وذكر أردوغان أن تصعيد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وإطالة أمدها قد يكون له "عواقب سلبية إقليمية وعالمية".



وأوضح أن الحل الأكثر منطقية والمستدام هو إنشاء آلية الضامن التي اقترحتها تركيا، والوفاء بالوعود وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والمتصلة جغرافيا على حدود 1967 وعاصمتها القدس.



وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا أيضا عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي "الناتو" ومسألة بيع مقاتلات F16 الأمريكية لتركيا، والعلاقات الثنائية، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية.