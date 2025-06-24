دوي انفجارات قوية تهز العاصمة طهران ومناطق عسكرية

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية «أ ف ب» بسماع دوي «سلسلة انفجارات قوية» في العاصمة الإيرانية طهران.

وذكرت صحيفة «إيران الدولية» أن انفجارين سُمعا في منطقة «بارشين» العسكرية.

وأفادت قناة «إيران الدولية» بسماع دوي انفجار مروع مرتين بالقرب من مدينة جوهردشت في كرج غرب طهران.

من جانبها، أعلنت وكالة إيران بالعربية للأنباء، أن الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لأجسام معادية في طهران وبوشهر.

وأعلنت وكالة «فارس» للأنباء عن مقتل ثلاثة جنود إيرانيين على بندر عباس جنوب إيران.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، تحذيرا يطالب فيه سكان المنطقة السابعة في العاصمة الإيرانية طهران بالإخلاء الفوري، استعدادًا لشن عمليات عسكرية».