قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إسرائيل وإيران وافقتا على وقف لإطلاق نار شامل وكامل للنار، مشيراً إلى أنه في غضون 6 ساعات من الآن ستبدأ إيران وقف إطلاق نار، وبعد مرور 12 ساعة ستبدأ إسرائيل وقف إطلاق النار.

وأضاف ترامب أنه "بعد مرور 24 ساعة تكون النهاية الرسمية لحرب استمرت 12 يوماً"، وفقا لموقع قناة "الشرق" الإخبارية.

في المقابل،قال مسئول إيراني كبير، لشبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، إن بلاده لم تتلق أي مقترح لوقف إطلاق النار، ولا ترى مبررا لذلك.

وأضاف المسئول أن إيران "ستواصل القتال حتى تحقيق سلام دائم"، وأنها ستعتبر تصريحات إسرائيل والولايات المتحدة "خدعة" تهدف إلى تبرير الهجمات على مصالح إيران.

وتابع: "في هذه اللحظة، يرتكب العدو عدوانا على إيران، وإيران على وشك تكثيف ضرباتها الانتقامية، دون أن تسمع أكاذيب أعدائها".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذكر، يوم الأحد، أن إسرائيل "قريبة جدا" من تحقيق أهدافها العسكرية في إيران، وأوضح أنه لا يريد أن تنجر بلاده إلى حرب استنزاف مع طهران.