متحدث أونروا في غزة: المساعدات تدخل على استحياء وبكميات دون المستوى المطلوب

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في غزة كاظم أبو خلف، إن الوضع الإنساني بالقطاع غاية في التعقيد والمأساوية، منوهًا أن «المساعدات تدخل على استحياء وببطء وبكميات قليلة دون المستوى المطلوب».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس، أن المساعدات دخلت بعد فترة طويلة تعقدت خلالها الأمور على الأرض، مشيرًا إلى أن مرافق «أونروا» تأوي 1.7 مليون نازح.

وذكر أن «الوكالة تستضيف أكثر من نصف سكان غزة في مرافقها البالغ عددها 154»، منوهًا أن «الأمر تنجم عنه تعقيدات لا آخر لها».

واستشهد بانتشار الأمراض الجلدية والتنفسية والمعوية، خاصة بين الأطفال، لافتًا إلى أن «الجميع قلق من اتجاه الأزمة في غزة نحو الكارثة».

وأكد أن كل المؤسسات العاملة في الخدمات الإنسانية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية وجمعيات الهلال والصليب الأحمر، تحذر من الكارثة التي توصل إلى نقطة اللا عودة».

ونوه أن «النظام الصحي في غزة منهار، كما أن النظام المدني على وشك الانهيار»، معقبًا: «لا نريد أن نحول كل سكان القطاع إلى أناس مستفيدين من مساعدات المنظمات الإغاثية، يجب أن تدخل المساعدات التجارية، لتخفيف الضغط عن الخدمات والمؤسسات الإنسانية».

وحذر من أن السكان يتجهون الآن بصورة أكبر نحو الجنوب، موضحًا أن مدينة رفح يقطنها في الوضع الطبيعي 280 ألف مواطن، وبنيتها التحتية تتحمل بالكاد 300 ألف فقط.

وأكمل: «رفح بها الآن حوالي مليون مواطن، والبنية التحتية بالكاد تتحمل 300 ألف، ولا وقف لإطلاق النار حتى نلتقط بعض الأنفاس ونقدم بعد المساعدات، نحن ندعي أن لدينا عملية استجابة إنسانية لكن شروطها لا تتوفر على الأرض».