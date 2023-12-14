تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن القليوبية، من كشف ملابسات واقعة تغيب طفل ومقتله بالقليوبية، وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية، بلاغا من تاجر أراضي - مقيم بمحافظة القاهرة- بتغيب نجله "طالب 9 سنوات" ومشاهدة أحد جيرانه لنجله حال سيره رفقة عامل طرف المُبلغ سابقا - مقيم بدائرة القسم- وبتوجهه للشقة محل سكن الأخير اكتشف وجود جثة نجله.

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، تم ضبط مرتكب الواقعة وبمواجهته قرر بسابقة عمله مع المُبلغ، ونظرا لمروره بضائقة مالية اختمرت في ذهنه فكرة خطف الطفل وطلب فدية من أهليته نظير إطلاق سراحه، وفي سبيل ذلك استدرج الطفل للشقة محل العثور وعقب وصولهما قام احتجزه ولدى صياح الطفل، أجهز عليه وخنقه باستخدام "حبل" خشية افتضاح أمره حتى فارق الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.