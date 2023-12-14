الرئيس الأوكراني يدعو إلى بدء محادثات مع بلاده بشأن الانضمام للاتحاد الأوروبي

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إلى بدء محادثات مع بلاده بشأن انضمامها للاتحاد الأوروبي، في خطاب عبر تقنية الفيديو أمام زعماء الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل.

وقال زيلينسكي: "اليوم هو يوم اتخاذ قرار سياسي بشأن ما أنجزناه.. يتعلق الأمر ببدء مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا".

وأضاف، "تستحق أوروبا أن تكون قوية، وتكمن قوة أوروبا في الوحدة والإصرار".

وحذر زيلينسكي، من أنه "من المهم جدا ألا تعود أوروبا اليوم إلى التردد، لا أحد يرغب في أن يُنظر إلى أوروبا على أنها غير جديرة بالثقة".

جدير بالذكر أنه يتعين على زعماء الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل اتخاذ قرار بالإجماع بشأن بدء محادثات الانضمام مع كييف، إلا أن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، قد هدد مرارا برفض ضد أي قرار لصالح أوكرانيا.