البنك الأهلي المصري يقدم خدمة Apple Pay باستخدام iPhone وApple Watch

أطلق البنك الأهلى المصرى خدمة جديدة لعملائه بالتعاون مع شركة Apple العالمية وهى خدمة Apple Pay، وهى إحدى طرق السداد الإلكترونى الأكثر سلامة وأمانًا وخصوصية، حيث تتيح الخدمة للعملاء تجنب تبادل النقود أو البطاقات الخاصة بهم، وذلك باستخدام الخواص التى يتمتع بها هاتف iPhone لحماية كل عملية.

وتتيح الخدمة الجديدة للعملاء حائزى جهاز iPhone أو ساعة Apple Watch إجراء عمليات دفع لاتلامسية، بحيث تكون كل عملية شراء باستخدام خدمة Apple Pay آمنة تماما، حيث تتم المصادقة عليها باستخدام بصمة الوجه أو بصمة الإصبع أو رمز المرور الخاص بالجهاز، بالإضافة إلى رمز أمان ديناميكى يستخدم لمرة واحدة.

ولضمان أعلى معدلات الأمان فى السداد باستخدام Apple pay، لا يتم تخزين أرقام البطاقات الفعلية الخاصة بالعميل على الجهاز عند استخدام بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم مباشر على خدمة Apple Pay، ولا على خوادم Apple، حيث يتم تخصيص رقم حساب جهاز ويتم تشفيره وتخزينه بأمان فى شريحة Secure Element، وهى شريحة معتمدة وفقًا لمعايير الصناعة ومصممة لتخزين معلومات الدفع بأمان تام على الجهاز.

ولتوسيع مجال الاستفادة من الخدمة الجديدة، يتم قبول الدفع بخدمة Apple Pay فى كل المحلات التجارية والصيدليات والمطاعم والمقاهى ومتاجر البيع بالتجزئة والعديد من الأماكن الأخرى بالإضافة لإجراء عمليات شراء أسرع وأكثر سهولة عن طريق التطبيقات أو على شبكة الإنترنت من خلال متصفح سفارى (Safari) دون الحاجة إلى إنشاء حسابات أو كتابة بيانات الشحن.

كما تجدر الإشارة الى سهولة ضبط إعدادات Apple Pay من خلال فتح تطبيق Wallet على جهاز iPhone والنقر على علامة (+) واتباع الخطوات لإضافة بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر الخاصة بـالبنك الأهلى المصرى بمجرد إضافة أى بطاقة على iPhone أو Apple Watch أو iPad أو Mac، بحيث يمكن للعميل أن يبدأ فى استخدام خدمة Apple Pay على هذا الجهاز على الفور، ويتمتع العملاء المستفيدين من الخدمة أيضا بتلقى جميع المكافآت والمزايا التى تقدمها بطاقات البنك الأهلى المصرى الأخرى.