قال الفنان رمزي العدل، إنه لم يترك المجال الفني، موضحًا أن فترة غيابه عن التمثيل كانت لأسباب خاصة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «بتوقيت العاشرة»، مع الدكتور أيمن عطالله، على قناة «الشمس 2»، أن عودته للتمثيل كان بالنسبة له مكافأة نهاية الخدمة.

وأشار إلى أن دوره في مسرحية «شاهد ماشفش حاجة» كان صدفة، لافتًا إلى أن مشهد المحكمة وصل في سنة العرض الثانية لمدة ساعتين ونصف.

وأفاد بأنه لم يرض عن أي دور قدمه طوال حياته الفنية، كما أن التمثيل بالنسبة له «هواية» ولم يتعامل معه على أنه دراسة، وكانت أحلامه أن يمثل أمام الفنان العالمي أنتوني كوين.

وأوضح أنه بدأ التمثيل في الإذاعة مع شقيقه الفنان الراحل سامي العدل، الذي وصف بأنه كان يتسم بأنه "مزاجنجي" وكان مصدر سعادة للجميع.

ولفت إلى أن تجربة سامي العدل الفنية كانت قائمة على الاستمتاع، مشيرًا إلى أن السيناريست مدحت العدل يعشق القراءة منذ صغره وموهوب بالفطرة.