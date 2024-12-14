قطع أثرية فريدة وورش عمل للزائرين خلال احتفالات المتاحف بالكريسماس

أعلنت إدارة متحف ركن فاروق، عرض قطعة أثرية فريدة لسجادة مستطيلة صغيرة الحجم من القطيفة باللون البيج والبني عليها، ضمن مقتنيات الآثاث لملك فاروق، وذلك في إطار المعارض الأثرية احتفالا بالكريسماس.

وفي سياق متصل، نظم متحف شرم الشيخ، ورشة عمل احتفالا بمناسبة مهرجان الكريسماس، حيث بدأت الورشة بالحديث عن علم الفلك عند المصري القديم، وكيف قسّم المصريون العام إلى 3 فصول، مع تسليط الضوء على العلاقة التاريخية بين النجوم واحتفالات الكريسماس.

وبحسب بيان المتحف، شارك الأطفال الزائرين للمتحف في الجزء الفني من الورشة، حيث استمتعوا بإعادة تدوير المواد لصنع زينة الكريسماس على شكل نجوم، وسط أجواء مبهجة مليئة بالفرحة والحماس.

وخلال الورشة تعرف الأطفال على تراثهم وكيف كان المصري القديم عريق في علم الفلك، مع الأجواء الحديثة للكريسماس في مناخ مليء بالمرح والإبداع.

وجرى عرض فيديو تعليمي مبسط لشرح منهج الدراسات الاجتماعية بأسلوب شيق، يهدف إلى ربط المناهج الدراسية بالتراث الثقافي المصري وتقديم المعلومات التاريخية بطريقة مرئية وممتعة.

كما تم تنظيم مسابقة تعليمية ثقافية لطلاب المدارس، لتطبيق مفاهيم المنهج الدراسي بأسلوب تفاعلي يشجع على التعلم والاستكشاف، وتعزيز المعرفة وإثراء تجربة التعلم لدى الطلاب من خلال ربط التعليم بالموروث الحضاري والثقافي.

وفي سياق آخر، حصل المتحف المصري الكبير على جائزة المشروعات الأفضل للعام على مستوى العالم لمستخدمي نماذج العقود الدولية فيديك "FIDIC" 2024، وذلك خلال الحفل السنوي السادس لتوزيع جوائز مستخدمي عقود الفيديك الدولية والذي انعقد بالعاصمة البريطانية لندن.

وتعد هذه الجائزة هي الأولى من نوعها لمشروع مصري، وتعكس نجاح إدارة وتنفيذ عقود الفيديك دون أي منازعات بين الأطراف.

كما فاز الأسبوع الماضي المتحف أيضاً، بجائزة فيرساي العالمية ضمن أجمل 7 متاحف في العالم لعام 2024.