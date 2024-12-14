بنك مصر يقدم خدمة Apple Pay لعملائه فى مصر باستخدام أجهزة iPhone وApple Watch وiPad وMac

أعلن بنك مصر، الرائد فى مجال المدفوعات الإلكترونية وتقديم الحلول الرقمية المبتكرة، عن تقديم خدمة Apple Pay لعملائه، وهى طريقة أكثر أمانا وخصوصية للدفع داخل المحلات التجارية وعبر الإنترنت.

يمكن للعملاء الدفع بكل سهولة فى المحلات التجارية من خلال الضغط مرتين على الزر الجانبى وتمرير جهاز iPhone أو ساعة Apple Watch بالقرب من جهاز الدفع لإتمام عملية الدفع اللاتلامسية. تتيح خدمة Apple Pay للعملاء طريقة دفع آمنة، حيث تتم المصادقة على كل عمليات الدفع باستخدام تقنية التعرف على الوجه Face ID أو تقنية التعرف على البصمة Touch ID أو رمز المرور الخاص بالجهاز، هذا بالإضافة إلى رمز الأمان المتغير والمستخدم لمرة واحدة، ويمكن استخدام خدمة Apple Pay فى أى مكان يٌقبل فيه الدفع اللاتلامسى ومنها؛ محلات البقالة والصيدليات وسيارات الأجرة والمطاعم والمقاهى والمحلات التجارية والعديد من الأماكن الأخرى.

كما يمكن للعملاء استخدام خدمة Apple Pay على أجهزة iPhone وiPad و Mac، وذلك لإتمام معاملاتهم الشرائية بشكلٍ سهل وسريع من خلال التطبيقات أو المواقع الإلكترونية التى توفر الخدمة دون الحاجة إلى إنشاء حساب خاص أو إعادة إدخال بيانات البطاقة أو تفاصيل الشحن والفواتير. وتُسهل خدمة Apple Pay الدفع لخدمات توصيل الطعام والبقالة، والتسوق عبر الإنترنت، والمواصلات، ومواقف السيارات، وغيرها من الخدمات.

هذا ويعد الأمان والخصوصية هما محور خدمة Apple Pay؛ فعند استخدام العملاء للبطاقات الائتمانية أو بطاقات الخصم المباشر فى الدفع بواسطة Apple Pay، فإنه لا يتم تخزين أرقام البطاقات على الجهاز أو على خوادم Apple، ولكن يتم تعيين رقم فريد للجهاز وتشفيره وتخزينه بشكل آمن فى العنصر الآمن (Secure Element)، وهى عبارة عن شريحة مُعتمدة متوافقة مع معايير الصناعة ومصممة لتخزين معلومات الدفع بأمان على الجهاز.

كما يمكن للعملاء ضبط إعدادات خدمة Apple Pay بسهولة ويسر، حيث يجب عليهم فتح تطبيق Wallet على جهاز iPhone، والضغط على علامة +، ثم اتباع الخطوات لإضافة بطاقات بنك مصر الائتمانية أو الخصم المباشر. وبمجرد إضافة العميل للبطاقة على أجهزة iPhone أو Apple Watch أو iPad أو Mac الخاصة به، يمكنه البدء فى استخدام خدمة Apple Pay فورا، بالإضافة إلى الاستفادة بكافة المزايا والمكافآت التى تقدمها بطاقات بنك مصر.